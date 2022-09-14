Зеленський приїхав до деокупованого Ізюма (фото) [ Редагувати ]
У середу, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський приїхав до деокупованого Ізюма. Про це повідомляється у Facebook 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.
Президент взяв участь у церемонії підняття прапора України.
Сьогодні у звільненому українськими десантниками Ізюмі підняли прапор України. В урочистостях взяли участь президент України Володимир Зеленський, заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів.
Український президент подякував воїнам за звільнені українські землі.
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