Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу: що відомо [ Редагувати ]
14 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомляє в Telegram голова Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - написав він.
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