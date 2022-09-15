Окупанти завдали удару по Запоріжжю [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти атакували Запоріжжя, приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста.
Про це заявив в.о мера Запоріжжя Анатолій Куртєв в Telegram.
В цей час відомо, що в будівлі вилетіли шибки.
За словами Куртєва, унаслідок атаки об'єкт був знеструмлено.
За попередніми даними, постраждалих унаслідок прильоту немає.
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