Переходить на альтернативні види енергії і Європа. Франція вимушена поновити роботу вугільних електростанцій, які масово закривала останні роки. В Уряді вважають, що це єдиний зараз вихід пережити зиму і врятуватися від холодів. Хоча й розуміють - на кону екологія.

Чим загрожує повернення до викопного палива? Та на які безпечні альтернативи робить ставку Євросоюз? Ольга Жидецька розкаже.

На вугільній електростанції у французькому Сент-Авольді добігає кінця екстрений ремонт. А на складувальному майданчику знову височіють купи палива. Це підприємство попрощалося зі своїм персоналом у березні - через програму закриття усіх вугільних ТЕЦ у країні. Аж ось знову, за рішенням уряду, повертається до роботи.

Каміль Джаффрело, прессекретарка електростанції:

Це справжній соціальний виклик, оскільки це перший випадок, коли приватній компанії доводиться знову наймати працівників, яких щойно звільнили. Мало того - це було рішення держави, оскільки саме держава вирішила згорнути вугільну промисловість, закрити електростанції.

Підготовку до перезапуску проводили ударними темпами - замість потрібних на реновацію півтора року мають вкластися у кілька місяців - до початку жовтня. Не менш екстрено формують запаси палива. Російського не купують.

Каміль Джаффрело, прессекретарка електростанції:

Ціни зростають, а логістика ускладнюється. Це справжній виклик, війна за достатні запаси на зиму. Нам потрібно від 500 до 600 000 тонн вугілля - замовити та доправити через порт на електростанцію. Є суттєві затримки постачання на чотири-п'ять місяців. Але ми вже маємо 210 000 тонн, решта надходить.

Водночас в компанії визнають, відновлення роботи вугільної електростанції - вимушений крок у минуле. Адже такі ТЕЦ називають серед основних причин забруднення повітря та зміни клімату на планеті.

Сільвен Кребс, менеджер електростанції:

Ми повертаємося до вугілля, але ми знаємо, що це не добре, ми знаємо, що ми забруднюємо довкілля. І це провал. Бо перезапуск станції означає, що держава не може зробити інакше. Отже, як для екології, для нашої планети, для дітей, це визнання невдачі.

Загалом Франція не відмовляється від ідеї позбутися всіх вугільних ТЕЦ у найближчому майбутньому. Однак на тлі спровокованої росією енергокризи країна приєдналася до Німеччини, Австрії та Нідерландів, які вирішили використовувати більше вугілля для виробництва електрики.

Елізабет Борн, прем'єр-міністр Франції:

Тільки тверезість і європейська солідарність дозволять нам уникнути скорочень і нормування в найбільш песимістичних сценаріях, таких як особливо холодна зима в поєднанні з труднощами з постачанням енергоносіїв.

Разом з тим повернення до викопного палива викликає тривогу в Єврокомісії та серед екоактивістів. Адже це ставить під загрозу плани щодо відмови від "брудних" джерел енергії та зменшення руйнівних наслідків для клімату. Тож ЄС екстрено шукає безпечні альтернативи. Серед таких - водень. У розробку відповідних технологій найближчим часом планують залучити три мільярди євро інвестицій.