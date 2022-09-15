У Львові "замінували" навчальні заклади [ Редагувати ]
У четвер, 15 вересня, у Львові надійшло повідомлення про замінування декількох навчальних закладів. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
Так, дійсно надійшло повідомлення про замінування декількох навчальних закладів у Львові. Вибухотехніки працюють на місці. Вживаються заходити для забезпечення безпеки дітей.
Як пише Львівський портал, 15 вересня надійшло повідомлення про замінування більшості шкіл Львова. Школярів евакуюють, а батьків закликати забрати дітей додому.
Повідомлення про замінування надійшло від ДСНС. Згідно протоколу, управління освіти міста повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей.
Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.
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