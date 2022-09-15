"Ленд-ліз" від окупантів. Цілі танкові роти, самохідні артилерійські установки, новенькі безпілотники у "рідному" пакуванні та дуже багато боєприпасів. Понад шість сотень одиниць трофейної зброї дісталося нашим військовим під час контратаки на Харківщині. І майже половина з усього того - в робочому стані.

Про зброю окупанта, що тепер служитиме Україні - Марина Біленька.

Добряче відмити, зафарбувати зет-свастику - і знову на фронт. - ВДВ вчера бежало быстрее, чем Усейн Болт.

Легендарний ямайський легкоатлет здобув за свою кар'єру дев'ять олімпійських медалей. Спринт росіян у погонах на Харківщині теж увійде в історію.

І поки їхні воєначальники виправдовують втечу "перегрупуванням" наше військо збирає трофеї.

Лише таких бойових машин піхоти за два тижні контрнаступу Україна захопила понад сотню, - повідомляє голландський сайт оборонної аналітики та дослідження військових дій "Орікс", який збирає інформацію з відкритих джерел.

Рагнар Гудмундссон, ісландський політолог:

Внаслідок контрнаступу наразі візуально підтверджена втрата 630 одиниць російської техніки, з них 55% захоплені неушкодженими.

За даними видання BBC, ізюмсько-балаклійське угруповання росіян могло налічувати кілька батальйонно-тактичних груп загальновійськової армії. Це понад 10 тисяч бійців. Вони були оснащенні широким спектром техніки. Зокрема рідкісними й новітніми зразками.

Так, вперше до рук наших армійців потрапив не збитий, а новенький російський безпілотник.

Павло Кащук, блогер:

У нові поставки за програмою "жест доброї волі" від 15 бригади армійської авіації ЗС росії були включені зокрема комплекси "Орлан-10" включно з, так! - наземними станціями, антенами та заводською документацією. Тобто, зовсім скоро "друга" (але це не точно) армія фактично втратить свої наймасовіші безпілотники.

Вперше з 2014-го року наші підрозділи отримали доступ до такої документації. А вона містить інформацію про частоти, кодування та протоколи дії цього російського безпілотника, - повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Серед цінних та унікальних знахідок також радіолокаційний комплекс з контрбатарейного комплексу "Зоопарк-1м".

А також станція до комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбск-2".

Останній - відносна рідкість навіть для самої російської армії. Він призначений для виведення з ладу систем супутникового зв'язку та радіонавігаційного обладнання супротивника.

Затрофеїли українські воїни й новеньку протитанкову міну виробництва рф.

Вперше про неї стало відомо майже перед самою війною в листопаді-грудні 2021 року. На відміну від звичайних протитанкових мін, ПТКМ-1Р завдає удар по техніці згори: при наближенні техніки на відстань до 50 м сейсмічний датчик дає команду на відстріл бойового елемента. Бойовий елемент рухається за балістичною траєкторією, при цьому датчики бойового елемента - тепловий та радіолокаційний сканують земну поверхню.

Окрема тема - танки. На цьому колажі - 36 одиниць, покинутих росіянами.

Та за даними аналітиків "Орікс", українцям дісталося їх щонайменше 128. Десять з них рашисти кинули в одному місці - неподалік Ізюма, - повідомляє BBC.

Знайшлися й модернізовані Т-80бв, які належали 4-й танковій "Кантемірівській" дивізії. До початку вторгнення в Україну вона вважалася одним з елітних підрозділів російської армії.

Так тікали, аж тєхніку побросали. Тепер послужить в ЗСУ.

Серед військових виник мем про "російський ленд-ліз". І він озброює нашу армію не лише на Сході, а й на Півдні.

Сподіваємося, що в майбутньому такої техніки буде більше, вона буде краща, бо це БМД-2, а ми все очікуємо на БМД4-м. Ми вже там кілька штук запримітили.

У транші харківського ленд-лізу від росян також понад сто одиниць усілякої автомобільної техніки. Зокрема вантажівки й джипи.

А також - десятки артустановок. Це і модернізована "Мста-С", і навіть самохідний міномет "Нона-спк".

А скільки росіяни лишили по собі боєприпасів - наразі сказати просто неможливо. Зокрема під час наступу українські армійці виявили ось цей склад боєкомплектів до рашистської техніки.

Ленд-ліз. Радянський. Та он тут до РПГ куча є. Тут можна заправлятися і єб***ти.

Десятки, а то й сотні снарядів на будь-який смак - лишили по собі росіяни й у своїх окопах.

Окрім них - що тільки не знаходили наші військові у покинутих бліндажах: буржуйки, запаси дров, засоби особистої гігієни, їжу й одяг, - кидали все, щоб якомога швидше виконати так званий наказ генштабу рф про "перегрупування".