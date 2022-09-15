Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили питання української енергетичної безпеки на тлі російських обстрілів.

За словами президента, він обговорив з главою ЄК кілька важливих тим, однією з яких стала енергетична безпека.

"Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, іншим об'єктам енергетичної інфраструктури", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Він підкреслив, що це складний виклик як для України, так і для Євросоюзу, тому необхідно об'єднається для його вирішення.