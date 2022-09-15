Зеленський провів переговори з главою Єврокомісії: перші подробиці [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили питання української енергетичної безпеки на тлі російських обстрілів.
За словами президента, він обговорив з главою ЄК кілька важливих тим, однією з яких стала енергетична безпека.
"Ми бачимо, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, іншим об'єктам енергетичної інфраструктури", - написав Зеленський за підсумками переговорів.
Він підкреслив, що це складний виклик як для України, так і для Євросоюзу, тому необхідно об'єднається для його вирішення.
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