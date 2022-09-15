Учасник АТО відкрив ветеринарну клініку у Львові [ Редагувати ]
Життя після фронту. У Львові військовий, учасник АТО, після закінчення служби відкрив власний бізнес - ветеринарну клініку. Про свою справу чоловік мріяв відтоді, як переступив поріг військової частини та став ветеринарним лікарем. Тож не один раз рятував чотирилапих в миротворчій місії у Югославії.
Сьогодні Олег на пенсії. І бути відповідальними у своїй справі навчає уже молодших. Про мрію яка стала реальністю, розкаже Христина Гашенко.
Ну що у вас, Світлано, нормально, спокійненький клієнт? - Дуже хороший клієнт. чемний.
Замість військової форми - лікарський халат. Ветеран Олег Кашляк уже понад рік як власник своєї ветеринарної клініки.
На службі Олег лікував собак. Перший бойовий досвід здобув у Югославії. Тоді, у 2002-му його разом із сорока військовими та понад двадцятьма собаками відрядили у миротворчу місію.
Олег Кашляк, колишній військовий:
Я був як ветеринарний лікар, от лікував собак і під час виїзду, якщо виїжджало декілька собак, то я виїжджав і як ветеринарний лікар і, скажемо так, стрілець - боєць з автоматом.
У 2013-му посаду ветеринарного лікаря у війську скоротили. А уже через рік Олега Кашляка відправили на передову.
Олег Кашляк, колишній військовий:
Я особисто виїжджав на бензовозі по всіх блокпостах починаючи від Слов'янська і на Донецьк і під Дебальцеве і Попасна, Рупівка, Золоте і практично під самий майже Луганськ заправляли БТРи і так дальше…
Слово "страшно" у своєму лексиконі сьогодні колишній військовослужбовець не вживає. Його замінив жартуючи на…
…цікаво. На Дебальцеве ти їдеш, а там степ і коли бачиш на полі, як тепер називають, бавовна, хлопки оці якби то воно і ти розумієш, що то по тобі, бо там один тільки бензовоз і більше нічого.
Зараз Олег Кашляк полковник на пенсії. В цивільному житті продовжує свою улюблену справу.
Що у нього? - В нього парувірсний ітерит. Це собака із притулку.
Відкрити власну клініку було не просто, розповідає Олег.
...от в цьому приміщенні на підлозі був шар всякої накипу, всьо так дальше - протікало. Приміщення було складне, дуже, бо якби військовий не так багато заробляє, щоб можна було собі там позволити супер хороше приміщення.
Головне - бажання втілити свою мірю у реальність, а ще підтримка рідних…
Назарій Кашляк, син Олега Кашляка:
Він завжди хотів відкрити клініку ветеринарну, в принципі, наскільки я чув, хотів зробити 20 років назад, тоді не було можливості. Зараз є можливість. У кожного є свій часовий, ну скажемо, хтось стає президентом в 40 років, а хтось у 80.
Персоналу в клініці небагато. Окрім сина, тварин лікувати допомагають студенти-асистенти. До військового норову свого керівника тут уже звикли.
Дається в знаки? - Напевно, всьо таки військова служба вона десь дає залишки, воно ще довго буде. Десь дисциплінує.
Максим Наумов, студент:
Я більше це сприймаю як свою роботу, а не накази, то єсть є робота її потрібно виконати і все.
Щомісяця у клініці ветеринари приймають до трьохсот пацієнтів. Для хворих тварин тут навіть облаштували стаціонар…
Тут у нас є лікування - котики, собачки.
Попри важку ситуацію в країні, у планах колишнього військовослужбовця докупити дороговартісне обладнання та розширити клініку. Олег впевнений - усе вдасться, як і перемога на фронті!
Олег Кашляк, колишній військовий:
Ми переможемо одозначно, тут навіть мови немає іншої тому, що ми розуміємо для чого ми воюємо, яка наша мета і що ми з того хочемо.
по темі
Вже понад століття в Україні існує скаутський рух "Пласт", який виховує гідних громадян. З початку російської агресії більшість вихованців "Пласту" - стали до лав захисників.
Понад шість сотень одиниць трофейної зброї дісталося нашим військовим під час контратаки на Харківщині. І майже половина з усього того - в робочому стані.
Олег, на псевдо "Домовий", добровольцем воював на Сході ще з 14-го року. А 24 лютого він приєднався до "Азову"і став на захист столиці. Та вже наприкінці березня він із побратимами летів на гелікоптерах в оточений Маріуполь.
Таких міні-кухонь Ігор відправив у Збройні Сили вже понад півсотні. І навіть під час зйомки сюжету - бійці приїхали забрати ще одну конструкцію. Кажуть: дуже корисна річ.
Втілити ідею в життя допоміг рівненський художник Костянтин Качановський. Саме він від початку війни розмалював Рівне патріотичними муралами. В укритті зібрали всі міні-копії його робіт.