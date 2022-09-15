Життя після фронту. У Львові військовий, учасник АТО, після закінчення служби відкрив власний бізнес - ветеринарну клініку. Про свою справу чоловік мріяв відтоді, як переступив поріг військової частини та став ветеринарним лікарем. Тож не один раз рятував чотирилапих в миротворчій місії у Югославії.

Сьогодні Олег на пенсії. І бути відповідальними у своїй справі навчає уже молодших. Про мрію яка стала реальністю, розкаже Христина Гашенко.

Ну що у вас, Світлано, нормально, спокійненький клієнт? - Дуже хороший клієнт. чемний.

Замість військової форми - лікарський халат. Ветеран Олег Кашляк уже понад рік як власник своєї ветеринарної клініки.

На службі Олег лікував собак. Перший бойовий досвід здобув у Югославії. Тоді, у 2002-му його разом із сорока військовими та понад двадцятьма собаками відрядили у миротворчу місію.

Олег Кашляк, колишній військовий:

Я був як ветеринарний лікар, от лікував собак і під час виїзду, якщо виїжджало декілька собак, то я виїжджав і як ветеринарний лікар і, скажемо так, стрілець - боєць з автоматом.

У 2013-му посаду ветеринарного лікаря у війську скоротили. А уже через рік Олега Кашляка відправили на передову.

Олег Кашляк, колишній військовий:

Я особисто виїжджав на бензовозі по всіх блокпостах починаючи від Слов'янська і на Донецьк і під Дебальцеве і Попасна, Рупівка, Золоте і практично під самий майже Луганськ заправляли БТРи і так дальше…

Слово "страшно" у своєму лексиконі сьогодні колишній військовослужбовець не вживає. Його замінив жартуючи на…

…цікаво. На Дебальцеве ти їдеш, а там степ і коли бачиш на полі, як тепер називають, бавовна, хлопки оці якби то воно і ти розумієш, що то по тобі, бо там один тільки бензовоз і більше нічого.

Зараз Олег Кашляк полковник на пенсії. В цивільному житті продовжує свою улюблену справу.

Що у нього? - В нього парувірсний ітерит. Це собака із притулку.

Відкрити власну клініку було не просто, розповідає Олег.

...от в цьому приміщенні на підлозі був шар всякої накипу, всьо так дальше - протікало. Приміщення було складне, дуже, бо якби військовий не так багато заробляє, щоб можна було собі там позволити супер хороше приміщення.

Головне - бажання втілити свою мірю у реальність, а ще підтримка рідних…

Назарій Кашляк, син Олега Кашляка:

Він завжди хотів відкрити клініку ветеринарну, в принципі, наскільки я чув, хотів зробити 20 років назад, тоді не було можливості. Зараз є можливість. У кожного є свій часовий, ну скажемо, хтось стає президентом в 40 років, а хтось у 80.

Персоналу в клініці небагато. Окрім сина, тварин лікувати допомагають студенти-асистенти. До військового норову свого керівника тут уже звикли.

Дається в знаки? - Напевно, всьо таки військова служба вона десь дає залишки, воно ще довго буде. Десь дисциплінує.

Максим Наумов, студент:

Я більше це сприймаю як свою роботу, а не накази, то єсть є робота її потрібно виконати і все.

Щомісяця у клініці ветеринари приймають до трьохсот пацієнтів. Для хворих тварин тут навіть облаштували стаціонар…

Тут у нас є лікування - котики, собачки.

Попри важку ситуацію в країні, у планах колишнього військовослужбовця докупити дороговартісне обладнання та розширити клініку. Олег впевнений - усе вдасться, як і перемога на фронті!

Олег Кашляк, колишній військовий: