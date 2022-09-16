Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на 600 доларів.

Про це повідомляють сайти Білого дому і Пентагону.

У заяві Білого дому наголошується, що Байден "надав держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 млн доларів на оборонну продукцію і послуги Міністерства оборони США, військовий вишкіл і навчання з метою допомоги Україні".

У поширеній в четвер письмовій заяві держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США "разом з союзниками і партнерами постачають озброєння і техніку, які українські війська так ефективно застосовують, продовжуючи успішний контрнаступ".

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно", - додав Блінкен.

Яка зброя увійде в новий пакет