Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
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Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги на 600 доларів.
Про це повідомляють сайти Білого дому і Пентагону.
У заяві Білого дому наголошується, що Байден "надав держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 млн доларів на оборонну продукцію і послуги Міністерства оборони США, військовий вишкіл і навчання з метою допомоги Україні".
У поширеній в четвер письмовій заяві держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США "разом з союзниками і партнерами постачають озброєння і техніку, які українські війська так ефективно застосовують, продовжуючи успішний контрнаступ".
"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно", - додав Блінкен.
Яка зброя увійде в новий пакет
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 36 000 105-мм артилерійських снарядів;
- 1000 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;
- Чотири протиартилерійських радара;
- Чотири вантажівки і вісім причепів для перевезення важкої техніки;
- Повітряні системи проти БПЛА;
- Обладнання для розмінування;
- Протипіхотні боєприпаси Claymore;
- Підривні боєприпаси та обладнання;
- Стрілецька зброя і боєприпаси;
- Прилади нічного бачення, холодне спорядження та інше Польове спорядження.
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