Їх зварюють тисячами. Всією країною. Перепрофільовують навіть підприємства. Буржуйки - необхідний атрибут на фронті. Якщо в будинках ще стіни гріють і протягів немає, то в окопах без пічки - ніяк.

Богдан Вербицький про старт сезону буржуйок - далі.

Грудень 2021. Тоді наша група зустрічала Новий рік на передовій в Луганській області. Це ще ООС... В бліндажі - все стандартно. Зброя, оптика ну і звісно - пічка-буржуйка. Без неї взимку тут, в окопах, не обійтися. Це тобі й мінікухня, і обігрів.

Скільки подібних печей потрібно зараз? Коли лінія фронту дві з половиною тисячі кілометрів, на календарі середина вересня, а на термометрі - ледь вище 15 градусів набігає?

Дмитро Рясний, журналіст "Економічної Правди", волонтер:

Коли ми з'ясовували там скільки, що і кому потрібно, то орієнтири та відповіді, як правило, звучать: "вези скільки є". Бо, як правило, по-перше, бригади часто мобільні, вони змінюють позицію. Вони не сидять в бліндажі тижнями. Сьогодні вони тут, завтра вони переїжджають. Все це господарство перевозити за собою часто або немає можливості, або просто неправильно. Бо на твоє місце приходить хтось інший. Дай Бог свій. І це така історія, коли ці пічки потрібні реально десятками, якщо не сотнями.

І їх почали зварювати! Тисячами. Всією країною.

Десять мангалов нужно сделать. В каждом мангале по пять, то есть по 10 дырок. Это - 100 дырок! Пока все просверлил, так чуть не вмер.

В гаражах, ангарах, та просто на подвір'ї. З металобрухту, чи навіть з автомобільних дисків.

Баичте, горить, а от зараз побачите - піде дим.

І чим ближче до холодів, тим швидші темпи потрібні! Зараз військові саме в процесі підготовки до зими.

Володимир Дольник, військовослужбовець Збройних сил України:

Кожна частина вирішує проблему обігріву по-своєму. Залежно від тих умов, в яких вони знаходяться. Я знаю підрозділи, в яких взагалі немає умов нормального обігріву. Якщо це бойова частина стоїть десь у лісі, то вони фактично в спальниках сплять, в зимових там.

І це ще поки "відносно" тепло. Далі на позиціях в хід підуть "печі-буржуйки".

Володимир Дольник, військовослужбовець ЗСУ:

Це така, знаєте, універсальна річ. В залежності від її дизайну, от у нас зараз приходять буржуйки на яких можна одночасно там готувати, сушити шкарпетки якісь, берці можливо сушити. Ну і вона виконує функції обігріву. Тобто, така просто універсальна річ, яку можна переносити, яка мобільна. І їх чим більше зараз виготовляють, тим краще.

Для виготовлення буржуйок навіть цілі підприємства перепрофільовують! На цьому, у Вінниці, виробляли обладнання для газорозподільних мереж. Тепер "лінія" виробництва ширше: додалися "фронтові" печі!

Олександр Волович, керівник проєкту "Rgc Production":

Ми розробили близько 10 конструктивів, які проходили випробування нашими хлопцями на передовій. Вони надавали нам ряд зауважень, які ми постійно враховували й вклали вже в останні конструктиви найкращі рішення, які тільки можуть бути для пічок-буржуйок.

В масове виробництво запустили ось таку модель. Піч універсальна: і обігрітися можна, і їжу приготувати. Служитиме буржуйка довше, ніж "любительска" альтернатива. Розкрій та гнуття металу - автоматизоване. Шви зварює спеціальний робот.

Олексій Тютюнник, операційний директор Регіональної газової компанії:

Налагоджений випуск більш ніж тисячі одиниць на місяць. І вони будуть направлені до більше, ніж 100 військових частин. Де в першу чергу служать співробітники РГК. Ми закликаємо зараз всі бізнеси долучитися до спільного проєкту. Ми готові приймати сировину і за рахунок цього збільшувати кількість обладнання, яке необхідне нашим збройним силам.

34 тонни металу. Саме стільки потрібно, аби виготовити 800 подібних пічок. І кількість ресурсу буде тільки збільшуватися. Тож виробники закликають бізнес долучатися. Аби - зігріти своїх.