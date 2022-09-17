І Таджикистан, і Киргизстан - обидва є членами Організації Договору про колективну безпеку

На кордоні Киргизстану і Таджикистану знову збройні сутички. Сторони звинувачують одна одну у провокаціях. Жертви є по обидва боки рубежу. І домовленості щодо тиші не дотримуються попри те, що напередодні лідери країн на саміті Шанхайської організації співробітництва домовилися про припинення вогню та відведення сил від лінії зіткнення. Що і хто посварив країни? Марина Біленька аналізувала.

Перші повідомлення про неспокій на кордоні Киргизстану й Таджикистану почали з'являтися 14 вересня.

Перестрілки виникли на трьох ділянках рубежу - у Баткенській області. Це найвіддаленіший і найзахідніший регіон Киргизстану. Межує з Таджикистаном і з Узбекистаном. Обидві ці країни мають свої анклави й ексклави на території Киргизстану.

А ще у Баткенській області досі не погоджені 308 кілометрів таджицько-киргизького кордону. Через це територія, трохи менша за площу Люксембургу - вважається спірною. Через розподіл дефіцитних ресурсів там часто виникають конфлікти, - повідомляє "Бі-бі-сі".

Під час екстреної наради голова Держкомітету з нацбезпеки Киргизької Республіки повідомив: остання провокація була навмисною.

Камчибек Ташиєв - голова Держкомітету з нацбезпеки Киргизької Республіки:

Наші пости атакували не військові, а цивільні особи. Ми всіх їх помітили та зафіксували. Таке сталося вперше.

Водночас прикордонні війська Таджикистану заявили, що їхні позиції обстріляли киргизькі прикордонники без жодних на те причин. Провокація, чи ні, але бої між службовцями продовжилися. В результаті з таджицької сторони загинули двоє бійців і 11 осіб отримали поранення, з киргизької - двоє загиблих цивільних і близько сотні постраждалих. Зокрема дитина.

Я набирав воду, допомагав по господарству, раптом пролунав вибух. Все було в чорному диму і щось гаряче потрапило мені в руку та шию. Я встиг забігти додому, все було у крові. До лікарні мене привіз дідусь.

У такій тяжкій обстановці нам хотілося б тільки одного, щоб усі прикордонні питання були вирішені. Наші області - це найгостріше питання.

Після низки переговорів прикордонники Киргизстану й Таджикистану таки домоглися встановити режим тиші. Утім напередодні ситуація в Баткенській області знову загострилася. Бої, за офіційною інформацією, почалися по всьому периметру киргизько-таджицького кордону.

Мы сейчас находимся на местности уже, непосредственно боестолкновения. Слышны взрывы минометных снарядов, а также очередей пулеметных и автоматических. Простреливаемость - капец. Стреляют конкретно.

Пізніше киргизькі прикордонники заявили, ніби армія Таджикистану ракетами вгатила неподалік населеного пункту Баткен. Дісталося й тамтешньому летовищу.

За даними відомства, війська Таджикистану також зайняли школу в селі Достук Баткенської області і вже вивісили свій прапор. В мережу почали викладати кадри масової евакуації жителів зі спірних районів.

Ескалація співпала з проведенням саміту Шанхайської організації співробітництва у сусідньому Узбекистані. Серед присутніх - і президент Киргизстану, і очільник Таджикистану.

Офіційний сайт президента Киргизької Республіки:

Садир Жапаров на полях Саміту ШОС обговорив з Президентом Таджикистану ситуацію на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону. Лідери країн домовилися про припинення вогню та відведення сил та засобів від лінії зіткнення.

А ще погодили створення комісії для розслідування причин стрілянини. Утім невдовзі після зустрічі президентів бойові дії на кордоні двох держав поновилися.

У Бішкеці під стінами парламенту зібралися занепокоєні громадяни. Вимагали зупинити насилля. А поміж тим - збирали гроші на гуманітарку для жителів постраждалих районів.

І Таджикистан, і Киргизстан - обидва є членами Організації Договору про колективну безпеку, яка ще відома під назвою "пострадянське НАТО". Те, що нині відбувається у Центральній Азії, може стати лакмусовим папірцем для майбутнього ОДКБ. На думку вітчизняних оглядачів, організація є військово-політичною проекцією сили РФ на Кавказі та в Центральній Азії.

Утім авторитет рф на тлі війні в Україні стрімко зменшився. Ніхто не звертатиметься до путіна з проханням "розсудити" Бішкек і Душанбе.

Останні - шукатимуть нових союзників. Наприклад, серед Китаю і Туреччини.