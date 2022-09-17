19 школярів загинули у ПАР в аварії за участю шкільного автобуса та вантажівки (відео) [ Редагувати ]
У ПАР сталася ДТП за участю шкільного автобуса, мікроавтобуса та вантажівки. За інформацією телеканалу eNCA, у результаті загинула 21 людина, з них 19 школярів у віці від 5 до 12 років.
Аварія сталася на швидкісній трасі біля міста Понгола у провінції Квазулу-Наталь. Водій вантажівки намагався обігнати мікроавтобус, втратив керування та врізався в автобус зі школярами.
Винуватець втік з місця аварії, його шукає поліція.
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