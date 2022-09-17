У ПАР сталася ДТП за участю шкільного автобуса, мікроавтобуса та вантажівки. За інформацією телеканалу eNCA, у результаті загинула 21 людина, з них 19 школярів у віці від 5 до 12 років.

Аварія сталася на швидкісній трасі біля міста Понгола у провінції Квазулу-Наталь. Водій вантажівки намагався обігнати мікроавтобус, втратив керування та врізався в автобус зі школярами.

Винуватець втік з місця аварії, його шукає поліція.

Нагадаємо, що у Львівській області сталася ДТП з військовим автомобілем, внаслідок якої загинуло четверо людей.