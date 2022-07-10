У ПАР під час стрілянини в барі загинули 15 людей [ Редагувати ]
У ПАР 15 людей загинули і ще 9 отримали поранення внаслідок стрілянини, яка сталася в одному з барів у передмісті Йоганнесбурга. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.
Рано-вранці 10 липня до бару в одному з найбідніших районів Соуето під'їхав мікроавтобус, з якого вийшла група озброєних чоловіків. Вони почали стріляти по відвідувачах з гвинтівок і пістолетів.
Загиблим і пораненим - від 19 до 35 років.
Поліція також повідомила, що в ніч проти 10 липня у місті Пітермаріцбург (490 км від Йоганнесбурга) у барі вбили чотирьох людей і поранили ще вісьмох.
За кілька годин до масового вбивства в Соуето сталася стрілянина в барі в місті Катлехонг (28 км від Йоганнесбурга). Там загинули двоє людей, двоє поранені. Поліція не вважає, що три трагедії пов'язані між собою.
Нагадаємо, що наприкінці червня у Південній Африці 22 підлітки померли під час вечірки у клубі.
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