У Львівській області сталася ДТП з військовим автомобілем: четверо загиблих [ Редагувати ]
Увечері 15 вересня в місті Броди Львівської області на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП, жертвами якої стали чотири людини.
Про це повідомляє в Facebook поліція у Львівській області.
Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля Volkswagen, серед яких семирічний хлопчик, загинули на місці події.
Крім того, водій і ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей чотирьох і шести років, отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.
Правоохоронці зазначили, що аварія сталася за участю військового автомобіля, його водій не постраждав.
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