Увечері 15 вересня в місті Броди Львівської області на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП, жертвами якої стали чотири людини.

Про це повідомляє в Facebook поліція у Львівській області.

Унаслідок зіткнення двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля Volkswagen, серед яких семирічний хлопчик, загинули на місці події.

Крім того, водій і ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей чотирьох і шести років, отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

Правоохоронці зазначили, що аварія сталася за участю військового автомобіля, його водій не постраждав.