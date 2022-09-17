Волонтери сумського "Добробату" разом з рятувальниками розбирають завали у Боромлі та Тростянці. Села були місяць під окупацією. І після звільнення зруйнованими залишаються більше сотні будинків. Юлія Зайцева бачила як волонтери допомагають місцевим. Її репортаж далі.

Автобус повен людей. Тут і жінки, й чоловіки, різного віку - усміхнені та натхненні єдиним прагненням.

У мене велике бажання допомогти тим, кому повезло менше, ніж я. У мене, слава богу, цілий будинок, є робота, живі люди і я розумію, як важко тим, у кого все розбомблене, не за горами зима, треба по-людські допомогти, просто сидіти дома зараз, чи лежати на пляжі, чи дивитись там телевізор, ну, совість не позволяє.

Це батальйон добровольців. Кожен з них готовий тяжко працювати, розбираючи завали. І винагороди за це не чекають.

На Сумщині одними з перших населених пунктів, що були звільнені від рашистської навали, стали Боромля та Тростянець.

Олександра, жителька Боромлі:

Як ми жили, які були магазіни, який порядок був у школі, все було, яка дорога гарна, а тепер жах. Один жах.

Багато зруйнованих будинків, понівечені площі, згорілі обійстя, вирви на дорогах. Все ще під дією пережитого страху в окупації місцеві мешканці не знали, за що хапатись. Тоді на допомогу і прийшли волонтери з сусідніх міст.

Хтось розтягує дерев'яні залишки розбомблених будівель, хтось складає цеглу. Віта працює на фармацевтичному підприємстві, а у вільний час записується до добробату.

У Боромлі розпочали з приміщення газової служби.

Андрій Сумець, волонтер:

Летів літак і десь о 4 ранку скинув бомби і розламав оце все, одна бомба отута була, засипали воронку, друга тоже у сусідів в городі, і одна тут антена була, в неї тоже влучили. Воно коли взривалось, я сам далеко живу, но в нас хата аж ходила ходором. Да, утечки були, ми їздили, нам руські тоже казали, шо у нас утечка іде по селу, надо приїхать, устранить її.

Вадим - священник, але нині знадобилася і сила його рук.

Вадим, волонтер:

Коли в нас іде війна і людям потрібна допомогати, не лишати їх одних, бо зараз дуже потрібно проявити свою турботу, опіку, любов і по можливості, хто може, чим може, хтось може молитися так само, як і церква молиться, якщо я можу допомогти руками, то чому б і не допомогти.

З квітня добробатівці працювали в усіх куточках Сумщини, що постраждали від військової агресії. Розгрібали завали на розбомбленій ТЕЦ в Охтирці, у приватному секторі Сум, лагодили дахи в Лебедині, розчищали понівечену лікарню та привокзальну площу Тростянця. Але спочатку всі місця аварій обстежували працівники ДСНС.

Євгеній Могиленець, провідний фахівець сектору ГУ ДСНС України у Сумській обл.:

По-перше, проводиться роботи щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, проводяться надскладні роботи щодо демонтажу металевих та бетонних конструкцій, і лише після того, як ми пересвідчимося в тому, що даний обьєкт є відносно безпечним, разом з нами робіт з розбору завалів приступають волонтери.

Ось так пліч-о-пліч з рятувальниками добробат здійснив понад 3 десятки виїздів. Розібрали та вивезли майже 1,5 тис. кубометрів будівельного сміття.

Влада взяла на себе організаційні питання.

Микола Шульга, радник голови Сумської обласної військової адміністрації:

Це заправка транспорту, це доставка автобусів, це домовитись, шоб людей десь і покормить, тому шо люди цілий день працюють і працюють гарно. Ця праця, воно і подивиться, як воно красиво, як воно патріотично все це складується.

Склад волонтерів часто змінюється, але охочих завжди вдосталь.

Люди мріють, щоб слідом за ними сюди прийшли справжні будівельники.

Віта Овчаренко, волонтерка:

Треба робити все заново, нове, щоб нічого… не було й згадки, що тут відбувались такі страшні речі - ракети, війна і так далі.

Тим часом "добробат" разом з ДСНС-івцями вже планують наступну зустріч - разом гоїтимуть рани, яких населеним пукнтам завдали рашисти.