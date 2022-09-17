Криза на кордоні пішла на спад: українські та польські прикордонники відкрили пункт пропуску "Устилуг – Зосін" [ Редагувати ]
Криза на кордоні пішла на спад. Українські та польські прикордонники відкрили пункт пропуску "Устилуг – Зосін". І пропускають там порожні фури. Це рішення дало позитивний ефект, каже Марія Тарасова. Бо черги стали меншими. Наскільки? Дивімося.
Хіба ж це порівняти з очікуванням у дев'ять діб на пункті пропуску "Ягодин". Юрій - водій однієї з перших вантажівок, що виїхала з України до Польщі через пункт пропуску "Устилуг".
Юрій Цюрко, далекобійник:
- Наразі краще. - Чим? - Багато нема поки що напливу машин. - А тут, безпосередньо перед пунктом пропуску? - Тут уже десь біля двох.
Інфраструктура цього пункту розрахована лише на легковики. Але після повномасштабного вторгнення росії через "Уситилуг" тимчасово дозволили проїзд машинам вагою до семи з половиною тон. А нині відкрили пункт пропуску і для фур. Щоправда - тільки порожніх. Для кожної з категорій виділили свою смугу. Водії, почувши про це, ризикнули обрати новий шлях.
Костянтин Срібний, далекобійник:
Сказали, що через декілька днів будуть через "Устилуг" порожні автомобілі пропускати окремою чергою, тому вирішили поїхати сюди, щоби було швидше.
Анатолій Пархомук, далекобійник:
На "Ягодині" зараз черга близько 40 км, і там проблема з ветслужбою. Так, зрозуміло, що на "Ягодині" і 8 стоять діб, і 9, немає туалетів і душів, але це можна терпіти, бо ми тут живемо, Богу дякувати, в мирній частині країни.
З кожного ряду - по черзі, прикордонники запрошують авто на оформлення. Безпосередньо до автопереходу пускають не більше п'яти фур. Інші чекають своєї черги на стоянці за 4 кілометри від пункту пропуску.
Іван Ратич, керівник відділу прикордонної служби "Амбуків":
Тут дорога не дозволяє, щоби всі категорії транспортних засобів перебували безпосередньо біля пункту пропуску…
Пропуск порожніх фур через "Устилуг" запровадили на основі тимчасової домовленості України й Польщі.
Іван Ратич, керівник відділу прикордонної служби "Амбуків":
У нас домовлено, що без затримок. Якщо якісь відбуваються затримки, ми моментально реагуємо: чи з нашої сторони, чи з польської відразу вирішується це питання, щоби транспортні засоби слідували без затримок.
Зіграли свою роль і протести польських водіїв, які перекрили проїзд через "Ягодин-Дорогуськ".
Валентина Черниш, речниця Волинської митниці:
Одна з вимог польських протестувальників була організація їм окремої смуги руху для виїзду порожніх вантажівок з території України до Польщі. Зробити це в "Ягодині" було нереально, але пункт пропуску "Устилуг" дуже близько розташований від "Ягодина" - це приблизно, якщо українськими дорогами, 60 км, якщо польськими - там взагалі 45 км…
У черзі на виїзд з України через "Ягодин" і зараз стоять близько 2000 автівок. Але відкриття нового шляху для вантажівок трохи стабілізувало ситуацію. За перші дні через "Устилуг" пройшло з півсотні порожніх фур.
Валентина Черниш, речниця Волинської митниці:
Якщо польська сторона так, як вимагають перевізники і українські, і польські збільшать кількість санітарних ветеринарних лікарів, виведуть цей вид контролю, за межі, можливо, пункту пропуску, тобто в рази збільшить кількість оформлень сільськогосподарської продукції в "Дорогуську" польському, то необхідності через "Устилуг" пускати порожні вантажні транспортні засоби як такої уже не буде.
А митники нагадують, що водії порожніх фур, окрім "Устилуга", можуть обирати інші пункти пропуску, де такий рух передбачений двосторонніми українсько-польським домовленостями.
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