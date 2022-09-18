Окупанти штурмують Авдіївку та зазнають серйозних втрат - Генштаб [ Редагувати ]
Російські окупанти зазнають значних втрат під час спроб штурму українських позицій на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ.
За уточненою інформацією, під час відступу окупантів з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил російської федерації втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.
Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.
Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби фсб російської федерації, а військову частину готують до розформування.
Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.
Нагадаємо, що у новому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) йдеться про те, що російські війська продовжують вести "безглузді наступальні операції" навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на захисті від українського контрнаступу.
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