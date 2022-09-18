Російські війська продовжують вести "безглузді наступальні операції" навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на захисті від українського контрнаступу. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Російська армія продовжує "в лоб" атакувати Бахмут та села під Донецьком, які мають суто "емоційне", а не стратегічне значення. Росіяни спрямовують на це свої дуже обмежені резерви. Водночас зволікають з відправленням підкріплень на вразливі оборонні рубежі, зведені вздовж річки Оскіл у східній частині Харківщині після відступу.

На думку американських аналітиків, схоже, що росіяни продовжать майже автоматичні зусилля щодо завоювання Донеччини. Вони "здаються все більш відірваними від реалій театру воєнних дій".

Нездатність росії відправити підкріплення до східної частини Харківщини та Луганщини робить більшу частину окупованого Росією північного сходу України вкрай вразливою для українських контрнаступів. Це може зірвати заявлену путіним мету "звільнити" Донбас.

Водночас пріоритетом росіяни зробили утримання завоювань на півдні України.

Українські війська, ймовірно, розширюватимуть позиції на схід від річки Оскіл та на північ від річки Сіверський Донець, що може дозволити їм оточити російські підрозділи довкола Лимана і відкрити підходи до Лисичанська і, зрештою, Сєвєродонецька.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що під час контрнаступу ЗСУ взяли в полон "сотні" військовополонених.