Окупанти залишили у Харківській області понад 200 одиниць техніки - ГУР [ Редагувати ]
Російські війська, тікаючи з Харківської області, залишили сотні одиниць військової техніки. Серед них танки, гаубиці та автомобілі.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Солдати окупаційних військ обговорюють, що зазнали великих втрат при відході. На території Харківської області вони покинули понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілі.
За даними розвідки, найбільше техніки окупанти залишили в районі Балаклії, де розташована ремонтна база.
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