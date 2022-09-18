Луганщина в окопах. Рашисти будують укріпрайони та женуть військову техніку через окуповані міста. І ще жорстокіше проводять так звану мобілізацію - полювання на чоловіків, яких прагнуть перетворити на пушечне м'ясо.

Донеччину російські терористи продовжують рівняти із землею. У Краматорському районі московити винищили цілу вулицю, у Слов'янську - поцілили в ТЕС.

А ще під тиском наших бійців - накивали п'ятами з кількох населених пунктів, куди тепер повернувся рідний синьо-жовтий стяг. Деталі зі східного фронту - далі.

Автовокзал в окупованому Сватовому нині виглядає так. Тут окупанти спали останню ніч. Але - "бавовна"!

На Луганщині росіяни будують оборонні споруди. Скупчення ворожої техніки люди спостерігають майже в усіх населених пунктах. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній та Старобільську. Триває і примусова мобілізація.

За інформацією Луганської обласної державної адміністрації:

Навіть у вихідні в Луганську, Сорокиному, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Хрустальному та інших містах військові рф продовжують виловлювати чоловіків. Через відсутність інтернету місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті.

Втім, власні втрати окупантам стає дедалі важче приховувати.

Ці кадри викладають до пабліків мешканці окупованого Донецька. Вочевидь, хтось невдало покурив біля однієї з тамтешніх адмінбудівель.

Напротив драмтеатра. Буквально недавно…

Ворог чітко розуміє, що його поступово витісняють з України. Наш прапор напередодні військові підняли над селом Щурове. Також від орків звільнили Діброву.

Діброва переходить під контроль української армії. Крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами. Слава Україні!

Попри поразки, рашисти не покидають тактики випаленої землі. По українських містах орки гатять з усіх озброєнь, що мають. П'ять поранених, серед яких і дитина - такі наслідки прильоту по Костянтинівці

Взрыв я слышала сильный. У меня окна пооткрывались. Я в 15 ом доме живу.

Ракетного удару рашисти завдали й по Краматорському району.

Дмитро Морозов, керівник відділення СВ Краматорського Ру Гу НПУ в Донецькій обл.:

Зруйновано близько сорока будівель. Вони зазнали різного ступеню пошкоджень. Також є відомості про трьох осіб потерпілих серед цивільного населення. Останні наразі перебувають у медзакладі.

Нині люди оговтуються від пережитого та збирають уцілілі речі.

Да, сильний був удар. Зразу дим….. це було в сєкунду. В сєкунду….я вискочила, начали всі вискакувать. І начало стєкло випадати… я була в шокє. Я й зараз не можу відійти…добре що хоч живі осталісь.

А цієї ночі орки завдали удару поруч із готелем у самому Краматорську. Одна людина постраждала.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Снаряди прилетіли в дорогу поблизу готелю. Від удару одна людина дістала поранення, а сама будівля готелю зазнала серйозних пошкоджень. Краматорськ - одна з головних цілей росіян на Донеччині. По місту прилітає ледь не щодня - і так триватиме, доки ЗСУ не знищать окупантів.

Минулої доби росіяни гатили вздовж усієї лінії фронту. У Вугледарі загинули двоє людей. У Курахівці ворог пошкодив ЛЕП. Також під обстріли потрапила адміністративна будівля Слов'янської ТЕС. Гучно було й у Бахмутському районі. Російські снаряди прилітали у Сіверську, Соледарську та Торецьку громади. Орки поливають вогнем населені пункти, тому що топчуться на місці.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу Першого армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Тікаючи, росіяни залишають по собі купу брухту. Ось кадри зі звільненого від орків Богородничого. Там, де колись вирувало життя - мертва тиша. І купа ворожого залізяччя.

З підконтрольних Україні територій Донеччини продовжується евакуація мирного населення. Людей просять не вагатися й убезпечити власні життя.