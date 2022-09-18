Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Лондоні провів першу розмову з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Про це повідомляється у Twitter Шмигаля.

Він зазначив, що Україна і Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство.