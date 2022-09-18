Шмигаль провів першу розмову з новим головою МЗС Британії [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Лондоні провів першу розмову з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Про це повідомляється у Twitter Шмигаля.
Він зазначив, що Україна і Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство.
Сьогодні в Лондоні обговорили з Джеймсом Клеверлі актуальні питання співпраці. Вдячні Великобританії за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що Україна переможе.
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