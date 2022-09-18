11 грудня у Єревані пройде 20-ий дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022. Україну представлятиме Злата Дзюнька з піснею "Незламна". Такі результати 18 вересня оприлюднено на Facebook-сторінці "Євробачення Україна".

У фіналі окрім Злати також брали участь дует "Софія Артеменко та DJ Polinka", Єлизавета Петрук, Дар'я Реброва та Діана Стасюк.

За підсумками змагання Дзюнька здобула найбільшу кількість голосів журі та глядачів. У складі журі були такі зірки, як Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.

Глядачі могли голосувати під час прямої трансляції фіналу пісенного конкурсу, а також голосували з півночі 16 вересня до 15:00 18 вересня.