Дитяче Євробачення 2022: хто представлятиме Україну [ Редагувати ]
11 грудня у Єревані пройде 20-ий дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022. Україну представлятиме Злата Дзюнька з піснею "Незламна". Такі результати 18 вересня оприлюднено на Facebook-сторінці "Євробачення Україна".
У фіналі окрім Злати також брали участь дует "Софія Артеменко та DJ Polinka", Єлизавета Петрук, Дар'я Реброва та Діана Стасюк.
За підсумками змагання Дзюнька здобула найбільшу кількість голосів журі та глядачів. У складі журі були такі зірки, як Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.
Глядачі могли голосувати під час прямої трансляції фіналу пісенного конкурсу, а також голосували з півночі 16 вересня до 15:00 18 вересня.
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