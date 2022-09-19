McDonald’s відкривається в Києві: названо дату і адреса [ Редагувати ]
У вівторок, 20 вересня, McDonald’s відкриє перші три ресторани в Києві. Про це заявив FORBES з посиланням на прес-реліз McDonald’s.
Це будуть заклади на Проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Вони спочатку працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні. Доставку забезпечуватиме партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo.
Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.
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