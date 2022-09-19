Жителя Калуша Івано-Франківської області підозрюють у привласненні понад 1,17 млн грн, які люди пожертвували для Збройних Сил України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

З травня по серпень 2022 року підозрюваний, називаючи себе волонтером, через соцмережі збирав кошти на допомогу ЗСУ та людям, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів та інше.

Таким чином 27-річний чоловік отримав від громадян понад 1 млн 171 тис. грн, які привласнив. Серед потерпілих є військові.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Шахрая затримали, за скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією. Сам "волонтер" зізнався, що є ігроманом.

Нагадаємо, наприкінці серпня затримали шахраїв, які вкрали у Міноборони $580 тис. на закупівлі бронежилетів.