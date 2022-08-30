Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам шахрайської схеми, які заволоділи коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму $580 тис. Про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, до її організації причетні двоє громадян України - засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них - чинний адвокат.

За дорученням оборонного відомства шахраї знайшли в Туреччині компанію-постачальника бронежилетів для ЗСУ та уклали договір між нею та Міноборони на суму понад 16 млн євро.

Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для їх термінової поставки на потреби ЗСУ. В результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів США. Насправді жодних поставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою.

Під час більш ніж 20 обшуків було вилучено 17 млн грн, $400 тис., 100 тис. євро, чорнові записи та іншу документацію.

Учасникам схеми повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК), їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили шахрая, що обдурював родини військовослужбовців.