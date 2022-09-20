Коли чекати на дві хвилі бабиного літа: синоптик дав прогноз [ Редагувати ]
Огидну погоду з дощами, похолоданням і навіть снігом вже через два тижні змінить справжнє бабине літо.
Про це розповів народний синоптик Стас Щедрін.
За його словами, потепління прийде в Україну одразу на початку жовтня.
А ось у вересні бабиного літа можна вже не чекати і до кінця місяця погода буде приблизно такою самою, як і зараз, — упевнений народний синоптик.
"Бабине літо прийде, швидше за все, на початку жовтня - у період з 1 по 10 число", - прогнозує він.
За його словами, також не виключено, що ще одне бабине літо порадує українців ще й у перших числах листопада. Тоді, як запевняє народний синоптик, також очікується потепління та мінімальна кількість опадів.
Крім того, сьогодні, 20 вересня, вдень майже всю територію України заллють дощі. А в Миколаївській області очікується гроза.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +5 +9 градусів, вдень +11 +15;
- на заході вночі +4 +7, а вдень +10 +14 градусів;
- у східних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +16 +20;
- на півдні країни вночі +10 +14, а вдень +16 +21 градусів;
- у центральних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +12 +15.
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