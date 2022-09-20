Огидну погоду з дощами, похолоданням і навіть снігом вже через два тижні змінить справжнє бабине літо.

Про це розповів народний синоптик Стас Щедрін.

За його словами, потепління прийде в Україну одразу на початку жовтня.

А ось у вересні бабиного літа можна вже не чекати і до кінця місяця погода буде приблизно такою самою, як і зараз, — упевнений народний синоптик.

"Бабине літо прийде, швидше за все, на початку жовтня - у період з 1 по 10 число", - прогнозує він.

За його словами, також не виключено, що ще одне бабине літо порадує українців ще й у перших числах листопада. Тоді, як запевняє народний синоптик, також очікується потепління та мінімальна кількість опадів.

Крім того, сьогодні, 20 вересня, вдень майже всю територію України заллють дощі. А в Миколаївській області очікується гроза.

Температура повітря складатиме: