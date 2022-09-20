Про надання військової підтримки під час візиту Пелосі не йшлося.

США як остання надія. На тлі найсерйознішої за останні 2 роки ескалації у відносинах з Азербайджаном - Вірменію відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Приїхала, щоби підтримати країну. Сутички з Азербайджаном спалахнули минулого тижня. Кількість загиблих з обох сторін перевищила дві сотні. Від росії Вірменія конкретної допомоги не одержала. Хоч і сподівалася на неї в рамках Організації договору про колективну безпеку. Про що свідчить візит Пелосі? Невже Вірменія вислизнула з обійм рф і шукає нових союзників? Тему продовжить Марина Біленька.

Вперше з 91-го, відколи Вірменія здобула незалежність від Радянського Союзу - до Єревана прибуває американський чиновник ТАКОГО рангу.

Попереду - насичена програма. Зранку Ненсі Пелосі вшановує пам'ять жертв геноциду вірмен у єреванському Меморіальному комплексі Цицернакаберд.

А по обіді - вже виступає перед журналістами у стінах вірменського парламенту. Свій візит Пелосі анонсувала після повідомлень про обстріли вірменської території Азербайджаном.

Єреван заявив про 135 жертв серед своїх військовослужбовців, Баку - про 79 загиблих армійців. Сторони звинувачують одна одну в ескалації.

Сполучені Штати в особі Пелосі стали на бік Вірменії.

Ненсі Пелосі - спікерка Палати представників США:

Наша делегація дуже відверто заявила, що прикордонні зіткнення між Єреваном і Баку ініційовані азербайджанцями, і що це має бути визнано.

Територіальна суперечка між Вірменією та Азербайджаном триває з кінця 80-х і зосереджена довкола Нагірного Карабаху. Це населений вірменами анклав, який на початку 90-х проголосив незалежність від Азербайджану. Міжнародна спільнота, зокрема й Україна - цього не визнають.

Два роки тому в ході військової операції Баку вдалося повернути значну частину своїх територій.

Відносний мир забезпечувала угода про припинення бойових дій, підписана між Баку та Єреваном за посередництва москви.

Остання навіть лишила в Карабаху своїх миротворців. Але тиждень тому ситуація загострилася знову.

Обстріли фіксували не лише в Нагірному Карабаху, а одразу у кількох прикордонних районах двох країн. Вірменія стверджує, що противник завдав ударів, зокрема, по цивільних об'єктах.

У Баку це заперечують.

Мгер Маргарян, постійний представник Вірменії при ООН:

У ранні години 13-го вересня Азербайджан розпочав масштабну військову операцію, метою якої були східні та південно-східні регіони Вірменії, із застосуванням широкого спектру озброєнь, артилерії та ударних безпілотників.

Своєю чергою, постійний представник Азербайджану при ООН Яшар Алієв назвав ці звинувачення, цитую: "стандартним набором фабрикацій, спотворень та обману".

А в Міноборони країни заявили про тривалі провокації з боку Вірменії на кількох напрямках вздовж державного кордону.

Анар Єв'язов, прессекретар Міністерства оборони Азербайджану:

Також були випадки обстрілу позицій азербайджанської армії на території цих регіонів з застосуванням зброї різного калібру. Усе це носить інтенсивний та систематичний характер.

За міжнародного посередництва нині сторони дотримуються режиму тиші. Не вперше Туреччина стала на бік Азербайджану у питанні ескалації з Вірменією.

А в москві заявили, ніби мають ресурси для забезпечення стабільності в регіоні.

володимир путін, президент росії:

В том числе и прежде всего под влиянием россии этот конфликт удалось локализовать, надеюсь так будет и дальше. Вот вам вопрос о ресурсах, их пока хватает, слава Богу.

Однак зараз вони не здатні забезпечити навіть свою безпеку, а стабільність у регіоні - тим паче. В ході бойових дій між Вірменією та Азербайджаном снаряд влучив по дислокації прикордонних сил російської ФСБ на вірменській території.

Час шукати нових союзників. Вулиці вірменської столиці прикрасили американськими прапорами. Візит спікера Палати представників конгресу США у Єревані сприймають як жест підтримки.

Натомість біля летовища у Єревані прибрали величезний банер з фото путіна і гаслом "Навіки разом". Він висів там кілька років, - пишуть місцеві ЗМІ - а тепер зник.

Вірменія вислизає з обіймів москви. Це демонструють сотні громадян, які вийшли на протести у день візиту Пелосі. Майоріли там і українські прапори. Люди вимагали виходу Вірменії з Організації договору про колективну безпеку.

Будучи членом ОДКБ, країна розраховувала на військову допомогу. Утім так зване "пострадянське НАТО"прислало свою місію лиш на 5 день після початку… та вже припинення боїв.

Григор Саргсян, житель Єревана:

Ця штука під назвою ОДКБ існує лише для захисту інтересів Росії. Ця організація мала допомогти Вірменії під час війни, але не зробила цього.

Ерна Асланян, жителька Єревана:

Наш єдиний вихід - отримати міжнародну допомогу через міжнародних миротворців. Ми дуже сподіваємося, що це станеться. І ми дуже сподіваємося, що вони нас не зрадять, як росіяни.

Про надання військової підтримки під час візиту Пелосі не йшлося. Вона закликала Вірменію шукати вирішення конфлікту з Азербайджаном за столом переговорів, а не на полі бою.

Утім обіцяла підтримку демократичних процесів у Вірменії, адже саме демократія, на її думку, є ключем до миру і стабільності на Кавказі.