За минулу добу бавовну зафіксували у Кадіїївці, Новоайдарі та Сватовому.

На окупованій Луганщині горять штаби окупантів разом із живою силою та технікою: у Новоайдарі, Кадіїївці та Сватовому. Щоб поповнювати втрати, рашисти продовжують силову мобілізацію чоловіків. Не спиняють їх навіть маленькі діти та жінки, що лягають під колеса автобусів із так званими "призовниками". На Донеччині у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. Усі спроби ворога наступати - відбиті нашими захисниками. Деталі зі східного фронту - далі.

Окупований Луганськ. Східні квартали. Чоловікам тут не можна й кроку ступити. Без мобілізації.

А це вже Алчевськ. Жінка із дітьми на руках намагається боронити свого чоловіка. Марно. Тож доводиться лягти під автобус зі щойно мобілізованими. Картина - типова, гарматним мʼясом ставати не хоче ніхто. Але людей ніхто не питає.

Тим часом і далі вибухають бази рашистів. За минулу добу бавовну зафіксували у Кадіїївці, Новоайдарі та Сватовому.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних сил України:

В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника. Було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси. Крім того, в районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об'єкті, загинуло.

Поки фейкова ЛНР благає у рашистів поспіхом провести референдум, українська Луганщина поступово очищується від орків. Наші військові звільнили Білогорівку!

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

За кожен сантиметр луганської землі буде важка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо. Люди нас чекають. Ми готуємося.

У визволеному від навали Святогорську тривають стабілізаційні заходи. Місто буквально всіяне залишками ворожої техніки.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Тепер ця техніка - новий тимчасовий елемент місцевого ландшафту. Святогірськ неодмінно знову перетвориться з гарячої точки на курортне містечко. Своє - повернемо!

А так виглядає нині Богородниче. Довкола - суцільні руїни, які лишив по собі ворожий солдат.

Український стяг напередодні замайорів і над Яровою. На окремих ділянках фронту наші бійці витискають рашистів з Української землі. Та є і такі, де орки досі намагаються просуватися.

Олександр Штупун, речник Генштабу Збройних сил України:

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка.

Не можуть просунутися - вмикають терор. Минулої доби російські варвари гатили по Краматорську й Торецьку,вночі - по Сіверську, Авдіївці та Вугледарській громаді. Також рашисти завдали авіаудару по Бахмуту. Влучили у багатоповерхівку, що поруч із пам,ятником Визволителям Донбасу. Є постраждалі.

Нищівних обстрілів Бахмут зазнає систематично. Місто постійно під вогнем. Проте й досі тут чимало людей, хоч триває евакуація.

Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції:

Провели евакуацію багатодітної родини. Багато обстрілів, потрапляння було у будинок за 50 метрів, де вони живуть, і родина прийняла рішення, звернулася до поліції

Малечу із батьками в евакуаційному авто зустрічав ще й службовий пес. Люди зізнаються - за цей час уже звикли до систематичних обстрілів. Проте, коли прилетіло зовсім поруч, зрозуміли - час рятуватися.

Родину перевезли до безпечнішого регіону. Інших мешканців Донеччини закликають виїжджати. Адже евакуація рятує життя.