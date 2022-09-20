На Донеччині у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи: останні новини зі східного фронту [ Редагувати ]
На окупованій Луганщині горять штаби окупантів разом із живою силою та технікою: у Новоайдарі, Кадіїївці та Сватовому. Щоб поповнювати втрати, рашисти продовжують силову мобілізацію чоловіків. Не спиняють їх навіть маленькі діти та жінки, що лягають під колеса автобусів із так званими "призовниками". На Донеччині у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. Усі спроби ворога наступати - відбиті нашими захисниками. Деталі зі східного фронту - далі.
Окупований Луганськ. Східні квартали. Чоловікам тут не можна й кроку ступити. Без мобілізації.
А це вже Алчевськ. Жінка із дітьми на руках намагається боронити свого чоловіка. Марно. Тож доводиться лягти під автобус зі щойно мобілізованими. Картина - типова, гарматним мʼясом ставати не хоче ніхто. Але людей ніхто не питає.
Тим часом і далі вибухають бази рашистів. За минулу добу бавовну зафіксували у Кадіїївці, Новоайдарі та Сватовому.
Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних сил України:
В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника. Було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси. Крім того, в районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об'єкті, загинуло.
Поки фейкова ЛНР благає у рашистів поспіхом провести референдум, українська Луганщина поступово очищується від орків. Наші військові звільнили Білогорівку!
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:
За кожен сантиметр луганської землі буде важка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо. Люди нас чекають. Ми готуємося.
У визволеному від навали Святогорську тривають стабілізаційні заходи. Місто буквально всіяне залишками ворожої техніки.
Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:
Тепер ця техніка - новий тимчасовий елемент місцевого ландшафту. Святогірськ неодмінно знову перетвориться з гарячої точки на курортне містечко. Своє - повернемо!
А так виглядає нині Богородниче. Довкола - суцільні руїни, які лишив по собі ворожий солдат.
Український стяг напередодні замайорів і над Яровою. На окремих ділянках фронту наші бійці витискають рашистів з Української землі. Та є і такі, де орки досі намагаються просуватися.
Олександр Штупун, речник Генштабу Збройних сил України:
За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка.
Не можуть просунутися - вмикають терор. Минулої доби російські варвари гатили по Краматорську й Торецьку,вночі - по Сіверську, Авдіївці та Вугледарській громаді. Також рашисти завдали авіаудару по Бахмуту. Влучили у багатоповерхівку, що поруч із пам,ятником Визволителям Донбасу. Є постраждалі.
Нищівних обстрілів Бахмут зазнає систематично. Місто постійно під вогнем. Проте й досі тут чимало людей, хоч триває евакуація.
Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції:
Провели евакуацію багатодітної родини. Багато обстрілів, потрапляння було у будинок за 50 метрів, де вони живуть, і родина прийняла рішення, звернулася до поліції
Малечу із батьками в евакуаційному авто зустрічав ще й службовий пес. Люди зізнаються - за цей час уже звикли до систематичних обстрілів. Проте, коли прилетіло зовсім поруч, зрозуміли - час рятуватися.
Родину перевезли до безпечнішого регіону. Інших мешканців Донеччини закликають виїжджати. Адже евакуація рятує життя.
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