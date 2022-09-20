За попередніми даними, окупанти вдарили по приватній будівлі ракетою з комплексу С-300.

У Запоріжжі тривають відновлювальні роботи після масованого ракетного обстрілу. Напередодні російські окупанти завдали 12 ударів по місту та навколишніх селах. Загарбники знищили та пошкодили будинки мирних жителів, перебили лінії електропередач. Сергій Вендін розкаже більше.

Сергій Вендін, кореспондент:

Минула ніч у Запоріжжі минула відносно спокійно. В деяких районах обласного центру було чутно відлуння бойових дій. Містян двічі попереджали про загрозу з повітря. Проте цього разу - минулося, прильотів не було. Сьогодні люди продовжують ремонтувати будівлі, відновлювати мережі та збирати уламки після масованого обстрілу, що стався напередодні. Тоді по Запоріжжю та навколишніх селах вдарили 12-ма ракетами.

Відранку на електропідстанції ремонтують пошкоджені лінії електропередач. Ворогові вдалося лише на декілька годин залишити мешканців одного з районів без світла. Зараз електропостачання повністю відновлене. Тим часом мешканці одного з сіл неподалік обласного центру прибирають розбиті вікна. Їх винесло вибуховою хвилею від рашистської ракети.

Двері повело, хату перекривать - роботи багато. Саме главне, що всі живі-здорові, що навпроти люди вижили - це саме главне, а це все відремонтується. Війна скінчиться - все полагодим.

Ворожа ракета прилетіла до обійстя сусідів. Їхній будинок напівзруйнований. З-під завалів селяни витягали господиню.

Ольга, переселенка:

Мы ж давай искать где тетя Галя. Тетя Галя… я с ней разговариваю. Вы меня слышите? - Да, я слышу. - У вас кислород есть? - Есть. Воздух есть, конечности немеют. Руки, ноги немеют. Мы начали разгребать с сыном. Она: "на меня сыпется". Мы поняли в каком районе находится. В то время уже ребята прибежали, подаставали.

Постраждала днями виїхала з-під обстрілів з Оріхова до сина. Ворожа ракета наздогнала її за десятки кілометрів, кажуть сусіди. Нині жінка в лікарні.

Вікторія, місцева жителька:

Ее спасла парта, которую подарила Широковская громада первокласснику. Она ее накрыла сверху и сделала как купол, а ребенок-первоклассник с папой спали в тех комнатах. Они более-менее вышли.

За попередніми даними, окупанти вдарили по приватній будівлі ракетою з комплексу С-300.

Ігор, місцевий житель:

Оце отакі осколки прилетіли, і надпису ніде не було. Хоча піротехніки кажуть, що ракета С-300 прилетіла. Руйнування ви самі бачите які.

Після нічного прильоту до сусідів Ольга вже й не знає, де сховатися від війни. Її родина у Запорізьку область переїхала з Донеччини. Думали, що тут буде безпечніше.

Ольга, переселенка:

Мы сюда и приехали, что здесь тихо, спокойно и никому ничего не надо здесь. Звонила мужу. Муж в Донецкой области. Он, видимо, был в шахте в это время. Будем созваниваться, будем думать, будем решать.

Місцеві чиновники рахують обсяг завданих селянам збитків, обіцяють, що найближчий часом постраждалі родини отримають допомогу.