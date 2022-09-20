За добу у Сумській області зафіксовано майже 170 прильотів [ Редагувати ]
У вівторок, 20 вересня, окупанти неодноразово обстрілювали Сумську область. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
У військовій адміністрації зафіксували майже 170 прильотів по громадах.
росіяни сьогодні протягом дня обстрілювали 7 громад Сумщини. Зафіксовано майже 170 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ, а також 5 кулеметних черг.
За словами очільника області, постраждали медичний заклад, лінії електропередач, домоволодіння мирних жителів та загинули домашня птиця і коза.
- Шалигинська громада обстріляна із кулеметів та артилерії;
- Великописарівська громада обстріляна із РСЗВ, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки;
- Юнаківська громада обстріляна з артилерії та була пошкоджена високовольтна лінія електропередач;
- Краснопільська громада зазнала обстрілу з мінометів;
- Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії;
- Есманська громада зазнала мінометного удару з боку росіян;
- Новослобідська громада постраждала від артударів, саме тут загинули домашні тварини.
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