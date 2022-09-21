Арестович розповів, чому путін оголосив мобілізацію [ Редагувати ]
Оголошення мобілізації у росії свідчить, що втрати російської армії непросто величезні, а зашкалюючі. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.
Кількість ліквідованих окупантів вже точно перевищила 100 тисяч убитими та пораненими.
- Часткова, тому що вони розуміють - у них немає потенціалу для створення нових з'єднань. Резервісти підуть на поповнення вже існуючих.
За словами Арестовича, оголошення мобілізація в росії говорить про дві речі:
- втрати російської армії не просто величезні, а зашкалюючі. Понад 100 тисяч убитими та пораненими, скоріше - під 150;
- подвійний комплект набирається тому, що наступні 150 вони вже подумки списали.
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