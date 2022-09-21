Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив про те, що в ході першої хвилі мобілізації в росії можуть зібрати максимум 40-50 тисяч військових. На більше у країни-агресора немає екіпірування. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Ми повинні розуміти, що ця мобілізація (300 тисяч резервістів) не означає, що завтра всі вони з'являються на лінії зіткнення. У першу чергу у них попадають військові спеціальності, тож, думаю, ця хвиля буде на 40-50 тисяч.

За його словами, росії, ймовірно, більше й не вдасться зібрати, оскільки на більшу кількість у ворога поки не має можливості знайти екіпірування та навчити "вояків", аби посилитися ними на фронті.

Тому в цьому випадку це будуть всі їхні невідворотні втрати на території України (станом на сьогодні, 55 110 військових - ред.).

Він додав, що вважає метою мобілізації путіна його намаганням стабілізувати лінію фронту і спробою не дати можливості Україні рухатися вперед.