Скільки людей заберуть у першу хвилю мобілізації в рф: в МВС дали прогноз [ Редагувати ]
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив про те, що в ході першої хвилі мобілізації в росії можуть зібрати максимум 40-50 тисяч військових. На більше у країни-агресора немає екіпірування. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Ми повинні розуміти, що ця мобілізація (300 тисяч резервістів) не означає, що завтра всі вони з'являються на лінії зіткнення. У першу чергу у них попадають військові спеціальності, тож, думаю, ця хвиля буде на 40-50 тисяч.
За його словами, росії, ймовірно, більше й не вдасться зібрати, оскільки на більшу кількість у ворога поки не має можливості знайти екіпірування та навчити "вояків", аби посилитися ними на фронті.
Тому в цьому випадку це будуть всі їхні невідворотні втрати на території України (станом на сьогодні, 55 110 військових - ред.).
Він додав, що вважає метою мобілізації путіна його намаганням стабілізувати лінію фронту і спробою не дати можливості Україні рухатися вперед.
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