У Раді стало на одного депутата менше [ Редагувати ]
Верховна Рада на засіданні 21 вересня підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата від ОПЗЖ Дмитра Шенцева. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.
Шенцев написав заяву про складання депутатських повноважень.
За відповідне рішення проголосували 299 парламентарів. Таким чином у Раді залишилось 418 депутатів, повідомив Ярослав Железняк.
Дмитро Шенцев був депутатом Верховної Ради трьох скликань. У 2012 році був обраний від "Партії регіонів", у 2014 році - шляхом самовисування за 176 округом (Харківська область). З 2015 року був членом фракції "Опозиційний блок".
У 2019 році був обраний народним депутатом за тим самим 176 округом.
За даними Громадського руху "Чесно", з 24 лютого по 1 червня 2022 року Шенцев пропустив всі засідання Ради.
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