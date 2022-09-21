Окупанти обстріляли Харківську область: є постраждалі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сьогодні 21 вересня російські солдати обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Поранення отримали шестеро людей, серед яких є дитина.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, під час сьогоднішнього обстрілу Куп'янська було поранено п'ятеро людей, у тому числі 13-річного хлопчика. Решта постраждалих - троє чоловіків і одна жінка.
Також внаслідок обстрілу росіянами села Стрілеча поранення отримала 55-річна жінка.
Синєгубов зазначив, що всіх постраждалих було госпіталізовано і зараз вони отримують медичну допомогу.
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