З полону рф звільнили іноземців, "засуджених" до страти в "ДНР" [ Редагувати ]
росія звільнила з полону 10 іноземних військових, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, яких "засудили" до смертної карти у так званій "ДНР".
Про це повідомляє Reuters.
Зазначимо, що звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії. Повідомлялося, що з полону повернули п'ятеьох британців, двох американців, хорвата, марокканця і громадянина Швеції.
Британський законодавець Роберт Джерік заявив, що серед звільнених був Ейден Аслін. Він був взятий у російський полон на початку цього року, а потім засуджений до смертної кари судом у так званій "ДНР".
росія також звільнила 39-річного громадяна США Олександра Друке та 27-річного Енді Гейна. Чоловіки потрапила в полон у червні під час бойових дій на сході України.
Reuters не змогло одразу встановити, чи були серед звільненої групи британці Шон Піннер і уродженець Марокко Брахім Саадун, які також були захоплені та засуджені до смертної кари в Донецьку.
Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підтвердила, що серед звільнених був громадянин Швеції, захоплений у порту Маріуполя, якому за законами "ДНР" загрожував смертний вирок.
"Я можу підтвердити, що швед, якого в травні взяли під варту російські війська, вільний і прямує до Швеції", - сказала вона.
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