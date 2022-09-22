У США подякували Україні за звільнення двох американських громадян з рф [ Редагувати ]
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У рамках обміну полоненими між Україною та росією вдалося звільнити двох американських громадян.
Про це повідомляє в Twitter радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Ми дякуємо президенту Володимиру Зеленському, главі ОП Андрію Єрмаку та українському уряду за включення двох громадян США до обміну полоненими 21 вересня", - зазначив посадовець.
Салліван також висловив вдячність наслідному принцу Саудівської Аравії за сприяння.
"Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз’єднаються зі своїми родинами", - додав радника американського президента.
We thank @ZelenskyyUa, @AndriyYermak and the Ukrainian government for including 2 U.S. citizens in the prisoner exchange announced today. We thank the Crown Prince and Government of Saudi Arabia for facilitating. We look forward to our citizens being reunited with their families.— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) September 21, 2022
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