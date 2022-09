У рамках обміну полоненими між Україною та росією вдалося звільнити двох американських громадян.

Про це повідомляє в Twitter радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми дякуємо президенту Володимиру Зеленському, главі ОП Андрію Єрмаку та українському уряду за включення двох громадян США до обміну полоненими 21 вересня", - зазначив посадовець.

Салліван також висловив вдячність наслідному принцу Саудівської Аравії за сприяння.

"Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз’єднаються зі своїми родинами", - додав радника американського президента.

We thank @ZelenskyyUa, @AndriyYermak and the Ukrainian government for including 2 U.S. citizens in the prisoner exchange announced today. We thank the Crown Prince and Government of Saudi Arabia for facilitating. We look forward to our citizens being reunited with their families.