путіну буде складно набрати 300 тисяч людей для війни в Україні - британська розвідка [ Редагувати ]
Мобілізація біля росії зіткнеться логістичними і адміністративними труднощами. володимир путін іде на великий політичний ризик.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
Як наголошується у зведенні, 21 вересня 2022 року російський президент володимир путін оголосив "часткову мобілізацію" для підтримки венних дій в Україні. Пізніше військовий міністр Сергій Шойгу заявив, що це вимагатиме мобілізації 300 тисяч військовослужбовців резерву.
"Росії, швидше за все, доведеться зіткнутися з логістичними та адміністративними проблемами навіть при наборі 300 тисяч осіб... Вони навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців", - йдеться у повідомленні
У Міноборони Британії вважають, що навіть ця обмежена мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед частини населення росії, а "путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку необхідну бойову міць".
"Цей крок фактично є визнанням того, що росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться у повідомленні.
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