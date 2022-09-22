Яка ситуація на фронті 22 вересня: карта від британської розвідки [ Редагувати ]
Станом на четвер, 22 вересня, українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході та не дають ворогу просунутися. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.
Підрозділи ЗСУ мають певні успіхи на окремих ділянках фронту. Важкі бої точаться на Донбасі. Росія продовжує штурмувати позиції ЗСУ в районі Пісків та обстрілювати населені пункти з важкого озброєння.
Проте, за даними британської карти, українські військові просунулися біля Лиману Донецької області. Також бої йдуть вздовж лівого берега річки Оскіл, яку раніше форсували ЗСУ.
- У Запорізькій області окупанти обстрілюють всю лінію фронту, намагаючись стримати наступ українських захисників.
- У Херсонській області ЗСУ мають успіхи на півночі регіону. Також наші бійці взяли під вогневий контроль логістичні шляхи ворога.
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