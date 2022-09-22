Станом на четвер, 22 вересня, українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході та не дають ворогу просунутися. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Підрозділи ЗСУ мають певні успіхи на окремих ділянках фронту. Важкі бої точаться на Донбасі. Росія продовжує штурмувати позиції ЗСУ в районі Пісків та обстрілювати населені пункти з важкого озброєння.

Проте, за даними британської карти, українські військові просунулися біля Лиману Донецької області. Також бої йдуть вздовж лівого берега річки Оскіл, яку раніше форсували ЗСУ.