"Це спонукає більше допомагати Україні": у Німеччині відреагували на кроки путіна [ Редагувати ]
Часткова мобілізація в росії та заплановані президентом країни-агресора володмииром путіним "референдуми" на окупованих територіях України не послаблять військової підтримки Києву від Німеччини. Про це заявив міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, пише Telegraph.
Як повідомляється, це лише стимулює до ще більшої допомоги.
Ця реакція путіна на успіхи України спонукає нас продовжувати підтримувати українців і посилати цей чіткий сигнал.
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