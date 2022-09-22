Часткова мобілізація в росії та заплановані президентом країни-агресора володмииром путіним "референдуми" на окупованих територіях України не послаблять військової підтримки Києву від Німеччини. Про це заявив міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, пише Telegraph.

Як повідомляється, це лише стимулює до ще більшої допомоги.