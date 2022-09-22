Оголошено збір коштів на лікування бійців "Азовсталі" [ Редагувати ]
Джерело: СБУ
Патронатна служба полку "Азов" оголосила про збір коштів на реабілітацію звільнених з полону українських військовослужбовців.
Наші герої після отриманих травм, катування та голоду в тяжкому фізичному стані! Зараз головне дати їм належне піклування та лікування.
Мета - зібрати 10 млн для наших бійців.
Реквізити ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ГРИВНІ:
Одержувач БО "БФ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ "ЯНГОЛИ АЗОВУ"
Код одержувача 44853674
Поточний рахунок UA973052990000026002026224377
Банк одержувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Отримувач: Толкачова Олена Олександрівна
UAH (ПриватБанк): 5168752003016162
Tolkachova Olena
UAH, PLN (Монобанк): 5375411504836680
IBAN: UA963220010000026209327739902
Swift: UNJSUAUKXXX
PayPal: [email protected]
BTC: 1BAkfVnRxpvQPdcgeS6y72uMUjk5GGuJSF
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