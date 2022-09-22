Корпорація Amazon представила нове покоління фірмових планшетів Fire HD 8 - базову версію, варіант Plus, а також дитячі версії Kids та Kids Pro.

Основними оновленнями стали 8-дюймовий дисплей роздільною здатністю 1280x800 пікселів і покращений процесор, який на 30% швидший за чіп у попередньому поколінні планшетів.

Оперативна пам'ять у 2 Гб у Fire HD 8 поєднується з 32 або 64 Гб вбудованої пам'яті, яку можна розширити за рахунок карток пам'яті microSD об'ємом до 1 Тб, передбачені 2 Мп фронтальна та основна камери.

Fire HD 8 Plus має 3 Гб оперативної пам'яті та покращену основну камеру 5 Мп. Також планшет підтримує бездротову зарядку.

Fire HD 8 Plus

Заявлено, що всі пристрої мають автономність до 13 годин роботи без підзарядки та вбудований 3,5 мм аудіороз'єм. Передбачено роботу з фірмовим голосовим помічником Alexa.

Версії Fire HD 8 Kids та Fire HD 8 Kids Pro відрізняються захисним чохлом, а також вбудованими набором програм і додатків для дітей та розширеними функціями батьківського контролю. У вартість пристроїв включено річну передплату на сервіс Amazon Kids+ з дитячим контентом.

Fire HD 8 Kids

Продаж нових планшетів розпочнеться у жовтні. Amazon Fire HD 8 коштуватиме $99, версія Plus - $119, а дитячі Kids і Kids Pro - $149.

Раніше Amazon представив нове покоління електронної книги Kindle.