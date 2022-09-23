"Референдум" у Запоріжжі: викрито 1500 силовиків та зрадників [ Редагувати ]
Окупанти планують так званий "референдум" у Запорізькій області. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Правоохоронці ідентифікували понад 1,5 тисячі причетних осіб.
СБУ перехопила документи росіян і встановила особи більше тисячі російських силовиків, яких планують залучити до "охорони" місць псевдоголосування. Окупантам мають допомагати зрадники і колаборанти, які ввійшли до складу незаконного "МВД". Також росіяни хочуть залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм, підконтрольних спецслужбам.
СБУ отримала повний список ворожих поплічників, хто погодився очолити так звані "виборчі комісії". Наразі ідентифіковано понад 390 колаборантів.
За фактом організації псевдореферендуму розпочали розслідування за декількома статтями КК України.
по темі
Служба безпеки затримала двох завербованих харків'ян, які передавали інформацію про ЗСУ бойовикам так званої "ЛНР"
Українцям на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, на тлі проведення фейкового "референдуму" приходять повідомлення з попередженням про "теракт"
Служба безпеки повідомила про підозру у російській пропаганді відомому столичному блогеру
Так звані "референдуми" про приєднання до росії, оголошені в ОРДЛО, а також у Херсонській і Запорізькій областях України - "пародія", що не має юридичної сили. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою