"Це було б смішно, якби не було так трагічно": Макрон назвав пародією "референдуми" в Україні

Так звані "референдуми" про приєднання до росії, оголошені в ОРДЛО, а також у Херсонській і Запорізькій областях України - "пародія", що не має юридичної сили. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон