Ексгумація в Ізюмі: поліція назвала нову кількість тіл [ Редагувати ]
Начальник Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв заявив про те, що в Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти.
Про це він сказав під час брифінгу.
На сьогодні ми завершуємо ексгумацію тіл наших громадян загиблих та похованих в місті Ізюм. На цей момент поліцією піднято із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 - це тіла жінок, 189 тіл чоловік, 5 - діти.
За його словами, 11 тіл настільки знівечені, наразі не можна встановити їх стать, цим займатимуться судово-медичні експерти.
Також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців. Більшість тіл в ході візуального огляду разом з експертами мають ознаки насильницької смерті.
Він додав, що точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена у результаті додаткових експертних досліджень.
по темі
Більшість колаборантів, які представляли місцеву владу та правоохоронні органи, виїхали до рф
Президент Володимира Зеленський заявив, що ЗСУ провели успішний контрнаступ завдяки військовій допомозі союзників
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів про те, що кремль був змушений оголосити мобілізацію в країні через загрозу режиму президента рф
Прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що у Кремлі знову висловилися про переговорний процес рф із Україною