ЗСУ збили шість дронів-камікадзе та російський штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
У п'ятницю, 22 вересня, українські військові знищили ще один російський штурмовик Су-25 та 6 іранських дронів-камікадзе.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
"23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва", - йдеться у повідомленні.
За інформацією військових, шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.
В Бериславському районі Херсонської області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25
Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та під Дніпром пролунали вибухи під час тривоги.
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