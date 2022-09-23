Перша леді України Олена Зеленська відкрила в Нью-Йорку фонд для збору коштів відбудови медичних закладів та закладів освіти.

Усе дійство відбувалося Metropolitan Opera, провідному театрі в Штатах із середини 20 століття.

До слова, на сцені театру неодноразово виступали українські артисти.

Для світського заходу перша леді обрала стриманий чорний костюм із довгими рукавами від української дизайнерки Лілі Літковської, а вишуканості її образу додала золота брошка.

Серед запрошених гостей на церемонії були Гілларі Клінтон, американський телеведучий та актор Джиммі Феллон, актор Метт Деймон, акторка Брук Шилдс та інші.

На благодійному вечорі не обійшлося без виступів українських зірок, а саме: гурту Один в каное, співачок Тіни Кароль та Юлії Саніної. Ведучим заходу став Андрій Бєдняков.

Що таке Фундація Олени Зеленської

Це благодійна організація, яка залучає іноземний капітал для надання медичної допомоги постраждалим у війні та гуманітарної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, а також відбудови медичних закладів та закладів освіти.

"Війна триває, але життя також. Воно прокладає собі дорогу, щоб відновитися навіть в умовах війни. Завдання Фундації - допомогти життю перемогти. А для цього потрібні лікарні, школи, освіта", - сказала Зеленська на сцені знаменитого театру.