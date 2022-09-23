ЗСУ вперше збили іранський безпілотник Mohajer-6 (відео) [ Редагувати ]
Українські військовослужбовці 23 вересня вперше збили ударний безпілотний летальний апарат Mohajer-6 іранського виробництва. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.
Безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва даного апарату припадає на 2017 рік.
"Mohajer-6" (Мохаджер-6) має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість - 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.
Нагадаємо, напередодні іранський дрон-камікадзе Shahed-136 атакував портовий буксир в Очакові і будинок у Кривому Розі.
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