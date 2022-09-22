Іранські дрони-камікадзе атакували портовий буксир в Очакові та Кривий Ріг [ Редагувати ]
Російські окупанти активізували повітряні атаки з застосуванням іранських дронів-камікадзе типу "Шахід-136". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Саме в такий спосіб черговий раз завдано ударів по портовій інфраструктурі Очакова. Один з двох атакуючих дронів був збитий нашими підрозділами, інший влучив в портовий буксир. Пожежу вогнеборці оперативно приборкали. Людських втрат нема.
Вранці 22 вересня ще один дрон-камікадзе "Шахід-136" атакував Кривий Ріг. Внаслідок влучання у двоповерхову нежитлову будівлю виникла пожежа. Вогонь оперативно загасили пожежники, постраждалих немає.
Російські військові маскують іранські безпілотники під власні літальні апарати "Герань".
Нагадаємо, наприкінці серпня Росія отримала першу партію іранських безпілотників.
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