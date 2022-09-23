Не так правоохоронці, як рятувальники. В умовах фронтальної війни поліцейські Донеччини тягнуть та вивозять на собі рятувальні та гуманітарні місії. Під обстрілами, неодноразово поранені, копи підвозять найнеобхідніше людям, евакуюють поранених і літніх мирних жителів. Роблять важке, часто майже неможливе життя, трохи легшим.

Це гуманітарний підрозділ Донецької поліції "Білий Янгол". Місцеві копи, які на лінії фронту допомагають мирним жителям.

Артем Кацюк, поліцейський:

Везем гуманитарную помощь, едем в город Красногоровка, где будем раздавать помощь гражданам, которые не выехали из города, везем продовольство, памперсы для деток.

По декілька разів на тиждень вони привозять найнеобхідніше тим людям, хто з різних причин не виїхав із населених пунктів, де точаться активні бойові дій.

Оце ви так зовсім не реагуєте? На вибухи? - А привикли вже. Осколки по спинякі били. - Вас? - Он кирпичина, бо градина прилетіла, а я на лавке сидів.

Це фронтова Красногорівка. Місто вщент розбите російськими снарядами та бомбами. Допомога тут вкрай потрібна.

Після того, як гуманітарку роздали, починається найважливіша робота поліцейських. Евакуація стареньких. Людей, які самі навіть ходити не можуть.

А потім ще одна людина. Тут випадок ще важчий.

Більшість з цих поліцейських, мають щонайменше одне поранення. Хтось - двічі і більше. І поранення вони отримали саме під час таких гуманітарних виїздів. А втім, вони залишаються в строю і далі рятують людей.