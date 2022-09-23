Фінляндія закриває в'їзд для російських туристів [ Редагувати ]
Фінляндія у найближчі кілька днів заборонить в'їзд росіян з туристичними шенгенськими візами. Відповідне рішення вже погоджено урядом і буде оформлене юридично найближчими днями. Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє YLE News.
Фінляндія також збирається анулювати на кордоні видані її консульствами багаторазові візи, якщо їхній власник збирається в'їжджати в країну з туристичними чи іншими цілями, на які не поширюються винятки з нових правил.
Такими винятками вважатимуться: сімейні обставини, навчання, робота, участь у вантажних перевезеннях, а також гуманітарні цілі.
Візові вимоги до росіян, які володіють нерухомістю у Фінляндії, вже посилені, зокрема, закриті лазівки, які дозволяли оформляти нерухомість одразу на кілька осіб, щоб кожен з них отримував право на в'їзд до країни.
З 19 вересня в'їзд за туристичними шенгенськими візами закрили для росіян Польща, Латвія, Литва та Естонія.
по темі
За даними ЗМІ, призвати у військо в росії планують понад мільйон солдат. Хоча пєсков це й заперечує. Хоча ще тиждень тому він заперечував саму можливість мобілізації. Тож хто куди тікає з росії? І як у федерації відбувається полювання на чоловіків - розкаже далі Марина Біленька.
Відбувається все традиційно для росії: в режимі терору і тотальної брехні. Люди голосують буквально під дулами автоматів. З юридичної та процедурної точки зору цей фейковий референдум не витримує жодної критики.
"Нахіба нам Медведчук?" - питання, яке масово пишуть у російських пабліках. Автори постів додають, мовляв, віддали за нього найстрашніших нацистів-азовців, яких малювала уява пропагандистів з телевізора.
Чотирьох із них російські окупанти захопили під час боїв на півдні України. Ще одного - під час гуманітарної місії. Хто ці люди, та чому не всі бранці повернулися до родин - розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Під обстрілами, неодноразово поранені, копи підвозять найнеобхідніше людям, евакуюють поранених і літніх мирних жителів. Роблять важке, часто майже неможливе життя, трохи легшим.