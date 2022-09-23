Фінляндія у найближчі кілька днів заборонить в'їзд росіян з туристичними шенгенськими візами. Відповідне рішення вже погоджено урядом і буде оформлене юридично найближчими днями. Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє YLE News.

Фінляндія також збирається анулювати на кордоні видані її консульствами багаторазові візи, якщо їхній власник збирається в'їжджати в країну з туристичними чи іншими цілями, на які не поширюються винятки з нових правил.

Такими винятками вважатимуться: сімейні обставини, навчання, робота, участь у вантажних перевезеннях, а також гуманітарні цілі.

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Візові вимоги до росіян, які володіють нерухомістю у Фінляндії, вже посилені, зокрема, закриті лазівки, які дозволяли оформляти нерухомість одразу на кілька осіб, щоб кожен з них отримував право на в'їзд до країни.

З 19 вересня в'їзд за туристичними шенгенськими візами закрили для росіян Польща, Латвія, Литва та Естонія.