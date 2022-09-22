Росіяни, які не хочуть потрапити на війну через мобілізацію, оголошену їхньою власною державою, не отримають гуманітарні візи Чехії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, передає "Чеське радіо".

При цьому, як сказав прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, заяви про надання притулку розглянуть.

Якщо хтось до нас приїде, то його прохання розглядатиметься в рамках стандартного процесу винесення рішення про отримання притулку.

22 вересня у Єврокомісії повідомили про плани обговорити з країнами ЄС питання видачі гуманітарних віз росіянам, які залишили країну, щоб не потрапити на фронт в Україні.

Представник Єврокомісії Аніта Хіппер говорила, що "Євросоюз має гарантувати право в'їзду для всіх осіб, які потребують притулку", однак рішення щодо контролю кордонів залишається за кожною країною.

Нагадаємо, Латвія та Естонія вже оголосили, що не видаватимуть росіянам гуманітарні візи для втечі від мобілізації.